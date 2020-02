Λάρισα

Μεθυσμένος παρέσυρε υπάλληλο βενζινάδικου, στην προσπάθειά του να φύγει χωρίς να πληρώσει

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν οι τρεις επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, σε “μπλόκο” της Τροχαίας.

Άγιο είχε ο υπάλληλος ενός πρατηρίου καυσίμων στην Λάρισα, καθώς παρασύρθηκε από όχημα, στο οποίο επέβαιναν ένας 38χρονος και δύο 45χρονοι, οι οποίοι ανεφοδίασαν το όχημα τους με καύσιμα αξίας 70 ευρώ και χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο τράπηκαν σε φυγή. Ευτυχώς, ο υπάλληλος δεν τραυματίστηκε, ενώ οι δράστες συνελήφθησαν.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις συλληφθέντες, κατελήφθη ο 38χρονος να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης και να μην έχει δίπλωμα. Επιπλέον, από την κατοχή του ενός 45χρονου κατασχέθηκε μια συσκευασία με μικροποσότητα άγνωστης χημικής ουσίας.

Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι οι τρεις συλληφθέντες, λίγη ώρα πριν, είχαν μετέβη σε πρατήριο καυσίμων στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. και αφού ανεφοδίασαν το όχημα τους με καύσιμα, δεν πλήρωσαν το αντίτιμο αλλά τράπηκαν σε φυγή, παρασέρνοντας τον υπάλληλο, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσουν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών.