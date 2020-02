Θεσσαλονίκη

Συναγερμός από φωτιά σε διαμέρισμα

Δεύτερη φωτιά μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη! Επί ποδός η Πυροσβεστική Υπηρεσία...

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Αετοράχης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι ένοικοι απομακρύνθηκαν από το σπίτι εγκαίρως.

Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και έτσι η φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη ακόμα αιτία, τέθηκε γρήγορα υπό μερικό έλεγχο.

Στο μεταξύ τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00) κατασβέστηκε η πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης μετάλλων στην Πυλαία, η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9:00 χθες το βράδυ. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.