Αχαΐα

Ασθενοφόρο με τραυματία έμεινε και το… έσπρωχναν (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίνητο κατέληξε σε μάντρα. Το ασθενοφόρο έφτασε, αλλά έπαθε βλάβη κατά την διακομιδή του τραυματία οδηγού. Τι λέει το ΕΚΑΒ για το περιστατικό.

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στα Δεμένικα Πατρών, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα, αυτό να «καβαλήσει» σε μάντρα σπιτιού.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός, που απεγκλωβίστηκε από το αυτοκίνητο με τη βοήθεια περιοίκων.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κατά τη μεταφορά του τραυματία όμως υπέστη μηχανική βλάβη και σύμφωνα με μαρτυρίες στο tempo24.news, οι κάτοικοι χρειάστηκε να το σπρώξουν... δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για το περιστατικό

Κατόπιν δημοσιευμάτων σχετικά με τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην περιοχή «Δεμένικα» Πατρών και των ανυπόστατων αναφορών, περί αναμονής του τραυματία για περισσότερο από μισή ώρα μέχρι να διακομισθεί στο Νοσοκομείο (λόγω βλάβης του ασθενοφόρου), θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2020, στις 16:34 πραγματοποιήθηκε κλήση στο ΕΚΑΒ, σχετικά με τροχαίο ατύχημα στην περιοχή «Δεμένικα» Πατρών όπου αναφέρθηκε πως υπάρχει τραυματισμός νεαρού ατόμου. Στις 16:36 η κλήση διαβιβάστηκε στο πρώτο διαθέσιμο ασθενοφόρο, το οποίο αφίχθη στο σημείο του συμβάντος στις 16:46. Στις 16:56 και ενώ ο τραυματίας βρισκόταν ήδη, ασφαλής, εντός του ασθενοφόρου, το όχημα παρουσίασε κάποια βλάβη με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκκίνηση του. Άμεσα ενημερώθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο, έτσι ώστε να μεταβεί και να ολοκληρώσει την διακομιδή. Παρόλα αυτά στις 17:07 (11 λεπτά αργότερα), κατόπιν των προσπαθειών του πληρώματος του πρώτου ασθενοφόρου, πραγματοποιήθηκε η επιτυχής εκκίνηση του οχήματος και έτσι ξεκίνησε η διακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο, χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση του δεύτερου ασθενοφόρου.

Βάσει των προαναφερόμενων, καταγεγραμμένων στοιχείων από το επιχειρησιακό αρχείο του ΕΚΑΒ, είναι προφανές ότι δεν υπήρξε η αναφερόμενη 30λεπτη καθυστέρηση διακομιδής (η λειτουργία του πρώτου ασθενοφόρου επανήλθε μόλις 11 λεπτά μετά την τοποθέτηση του τραυματία εντός του οχήματος) και φυσικά ο τραυματίας δεν διέτρεξε τον οποιαδήποτε κίνδυνο μέχρι να ξεκινήσει η διακομιδή. Επίσης όπως όλα τα οχήματα άμεσης επέμβασης, έτσι και τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που διανύουν μεγάλο αριθμό χιλιομέτρων επί καθημερινής βάσης, είναι λογικό να παρουσιάζουν, κάποια ακαθόριστη χρονική στιγμή, διάφορα τεχνικά ή μηχανικά προβλήματα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το ΕΚΑΒ διαθέτει πάντα τις ανάλογες δικλείδες ασφαλείας (διάθεση άλλου ασθενοφόρου κλπ) για την παροχή άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας αλλά και την ασφαλή διακομιδή του εκάστοτε τραυματία ή ασθενή στην ανάλογη Δομή Υγείας.