Μαγνησία

Ληστές άρπαξαν χρήματα και πήραν όμηρο μία 23χρονη

Εισέβαλαν στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και την υποχρέωσαν να τους ακολουθήσει.

Εξιχνιάσθηκε άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Βόλο.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, δύο άτομα, ηλικίας 28 και 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της αρπαγής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο προσωπικών διαφορών, οι δύο δράστες μετέβησαν σε οικία όπου διαμένουν 29χρονος με την 23χρονη σύντροφό του και με την απειλή μαχαιριού, απειλών και τη χρήση σωματικής βίας, τραυμάτισαν τον άντρα ελαφρά στο πόδι, ενώ αφαίρεσαν από την κατοχή των παθόντων το συνολικό χρηματικό ποσό των 630 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.

Επιπλέον, κατά την αποχώρησή τους από την οικία, υπό την απειλή μαχαιριού και με απειλές εξανάγκασαν την 23χρονη να τους ακολουθήσει ως την οικία τους, κρατώντας την εντός αυτής παράνομα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.