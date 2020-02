Καβάλα

Πατέρας καταγγέλλει τον ξυλοδαρμό του γιου του στο σχολείο

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ένας εκ των συμμαθητών του, κρατούσε το γιο του και ο δεύτερος τον χτυπούσε με γροθιές στην κοιλιά...

Τον ξυλοδαρμό του γιου του μέσα στο σχολείο του, από συμμαθητές του, καταγγέλλει με ανάρτησή του στα social media, ένας πατέρας από την Καβάλα.

Όπως καταγγέλλει ο γονιός, το παιδί του, μαθητής της τρίτης δημοτικού, στο 16ο δημοτικό σχολείο Καβάλας, δέχθηκε επίθεση από δύο παιδιά της τετάρτης τάξης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ένας κρατούσε το γιο του και ο δεύτερος τον χτυπούσε με γροθιές στην κοιλιά.

Παράλληλα, ο πατέρας καταγγέλλει ότι οι δάσκαλοι του σχολείου δεν έκαναν απολύτως τίποτα για το περιστατικό.

«Ο Μ. είναι Τρίτη τάξη δημοτικού και σήμερα δυο παιδιά της Τετάρτης του επιτέθηκαν στο σχολείο. Ο ένας τον κρατούσε και ο άλλος τον βαρούσε γροθιές στην κοιλιά. Θέλω να μάθω οι 4 δάσκαλοι που υποτίθεται ήταν υπηρεσία στην μικρή αυλή του σχολείου τι προσέχουν; Και τι εννοούσε η Διευθύντρια του σχολείου όταν πήγε το παιδί να της αναφέρει το γεγονός ότι ήθελε να της φέρει μάρτυρες; Κατά τα αλλά παρεξηγούνται οι εκπαιδευτικοί αν κάποιος γονιός κάνει παράπονα!» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πατέρας, σύμφωνα με το thestival.gr.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο πατέρας του παιδιού τόνισε ότι ο γιος του έχει σπάσει ένα πλευρό, ενώ έχει πέσει και στο παρελθόν θύμα μπούλινγκ και ξυλοδαρμού.

"Τον έχουν χτυπήσει ξανά. Του έχουν κατεβάσει και το παντελόνι" είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας και αναρωτήθηκε τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία...