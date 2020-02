Μαγνησία

Δεύτερο νεκρό δελφίνι μέσα σε μία εβδομάδα στη Μαγνησία

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Μαγνησίας για τον θάνατο δελφινιών σε παραλίες του νομού.

(Φωτό αρχείου)

Ένα δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό, το μεσημέρι της Τρίτης, από τη Λιμενική Αρχή Αμαλιάπολης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, στην παραλία Λειχούρα Πτελεού νομού Μαγνησίας.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Υπηρεσία για την υγειονομική του ταφή.

Ακόμα ένα δελφίνι είχε βρεθεί νεκρό, στις 13 Φεβρουαρίου στην παραλία Αχίλλειο, από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αμαλιάπολης.

Ο εντοπισμός των νεκρών δελφινιών στο νομό έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό στις Αρχές της Μαγνησίας.