Λάρισα

Ξεψύχησε αγγελούδι 5 ετών σε νοσοκομείο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το άτυχο παιδί έφυγε πρόωρα από την ζωή βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα της Τετάρτης ένα κοριτσάκι 5 ετών, το οποίο νοσηλεύονταν από προχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα νεκροψίας – νεκροτομής ώστε να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας:

«Στις 17/2/2020, εισήχθη στις 13:00 κοριτσάκι 5 ετών στην Παιδιατρική Κλινική κατόπιν παραπομπής από ιδιώτη παιδίατρο, μετά από συνεχιζόμενη πυρετική κίνηση από εβδομάδας.

Στις 19/2/2020 απεβίωσε στις 5:00 το πρωί, αιφνιδίως.

Ζητήθηκε νεκροψία – νεκροτομή και αναμένουμε το αποτέλεσμα».

Πηγή: larissanet