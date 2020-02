Καρδίτσα

Ραντεβού με την... “ατυχία” είχαν κλέφτες ΑΤΜ

Ξήλωσαν ΑΤΜ με γερανό, αλλά τους περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη.

Άπραγοι κυριολεκτικά έφυγαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης οι άγνωστοι δράστες που οργάνωσαν ολόκληρη επιχείρηση για να «σηκώσουν» ένα ΑΤΜ στο πεδινό χωριό Προάστιο της Καρδίτσας, καθώς δεν θα βρήκαν μέσα… ούτε ένα ευρώ!

Οι δράστες έκλεψαν πρώτα από την τοπική Κοινότητα του Προδρόμου ένα Ι.Χ. φορτηγό το οποίο έφερε και γερανό και έφτασαν με αυτό στο μηχάνημα της τράπεζας Πειραιώς. Με την βοήθεια του γερανού αποκόλλησαν το ΑΤΜ, το φόρτωσαν σε άλλο φορτηγό και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση πριν τους αντιληφθεί κάποιος.

Το κλεμμένο φορτηγό βρέθηκε από τους αστυνομικούς του τμήματος Καρδίτσας και εξετάστηκε για τυχόν αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Οι πληροφορίες από την τράπεζα αναφέρουν ότι οι δράστες έφυγαν με άδεια χέρια, αφού οι κάτοικοι της περιοχής είχαν κάνει συνεχείς αναλήψεις και είχαν αδειάσει εντελώς τις κασετίνες του ΑΤΜ!