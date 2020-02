Θεσσαλονίκη

Λύκος “καρφώθηκε” στις λόγχες καγκελόπορτας (εικόνες)

Ανάστατοι οι κάτοικοι ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου σώσουν το ζώο. Προσοχή σκληρές εικόνες.

Αντιμέτωποι με σπάνιες εικόνες ήρθαν κάτοικοι του χωριού Καστανάς της Θεσσαλονίκης, καθώς βρήκαν έναν λύκο καρφωμένο στις λόγχες καγκελόπορτας.

Συγκεκριμένα, ο λύκος στην προσπάθεια του να βρει τροφή προσπάθησε περάσει πάνω από την καγκελόπορτα, ωστόσο δεν τα κατάφερε και καρφώθηκε στις λόγχες της.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν άμεσα το δασαρχείο, εξειδικευμένος κτηνίατρος και η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβιστεί προσεκτικά το άγριο ζώο, έτσι ώστε να μην τραυματιστεί θανάσιμα.

Σε ανάρτηση στο Facebook η σελίδα «Το καταφύγιο των κυνηγών», ανακοίνωσε ότι την υπόθεση έβγαλε εις πέρας ο Αρκτούρος, ενώ παρά τον τραυματισμό του και την απώλεια αίματος, η κατάσταση της υγείας του λύκου είναι καλή.