Ηλεία

Βίντεο: 7χρονος “ξαφρίζει” φαρμακείο στον Πύργο

Δείτε καρέ-καρέ τις κινήσεις του ανήλικου, ο οποίος είχε πλούσια δράση με σημαντική λεία.

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες ένας ανήλικος Ρομά στον Πύργο Ηλείας, κάνοντας τουλάχιστον πέντε κλοπές με σημαντική λεία.

Όπως γράφει η ιστοσελίδα patrisnews.com, ένα φαρμακείο στον Πύργο από το οποίο έκλεψε 900 ευρώ, μια επιχείρηση κεντρικά στον Πύργο από την οποία άρπαξε 700 ευρώ, ένα κατάστημα εστίασης που ξάφρισε 70 ευρώ και ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στην Πατρών από την οποία πήρε μόλις 5 ευρώ, ήταν οι τέσσερις κλοπές που προκάλεσαν μεγάλη αγανάκτηση στον επιχειρηματικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής.

Η τελευταία επιχείρηση του μόλις 7 ετών δράστη ήταν σε ένα φαρμακείο στην οδό Ερμού, όπου ο ανήλικος κατάφερε να αρπάξει 120 ευρώ. Αυτή τη φορά ωστόσο δεν έδρασε μόνος του αφού ένας ακόμη ανήλικος λειτουργούσε ως συνεργός του. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, στιγμές αργότερα μετά το περιστατικό άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από ειδοποίηση για κλοπή κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη του και να τον οδηγήσουν -για μια ακόμη φορά το τελευταίο διάστημα- στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας.

Ωστόσο, όπως και τις προηγούμενες φορές ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, με τακτική δικάσιμο να έχει οριστεί. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον συνεργό του 7χρονου, που κατάφερε να ξεφύγει.