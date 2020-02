Θεσσαλονίκη

Αίσιο τέλος για τον λύκο που “καρφώθηκε” σε λόγχες καγκελόπορτας (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τέλος στην περιπέτεια του λύκου που καρφώθηκε σε κάγκελα. Καρέ – καρέ η διάσωσή του.

Αίσια έκβαση είχε η περιπέτεια ενός θηλυκού λύκου στον Καστανά λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η άτυχη λύκαινα κυνηγήθηκε από σκυλιά στην περιοχή και αποκλείστηκε στην αυλή σπιτιού. Στην προσπάθειά της να διαφύγει προσπάθησε ανεπιτυχώς να πηδήξει την καγκελόπορτα με αποτέλεσμα μία από τις λόγχες να καρφωθεί στο σώμα της και να μείνει εγκλωβισμένη εκεί.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου. Οι κάτοικοι του χωριού ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ειδοποίησε άμεσα τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ μετέβη στο σημείο έχοντας τη συνδρομή της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η «Ελισάβετ», όπως ονομάστηκε η λύκαινα, στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή μέσα στην ατυχία της κι αυτό διότι το τραύμα αν και διαμπερές δεν πείραξε κανένα ζωτικό όργανό της το οποίο θα προκαλούσε πιθανότατα το θάνατό της.

Αφού αναισθητοποιήθηκε, η ΟΑΕ του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ την απεγκλώβισε από την λόγχη και η κτηνίατρος περιποιήθηκε το τραύμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρείο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στον Αετό Φλώρινας όπου και έγινε συρραφή του τραύματος. Από την εξέτασή της δεν διαπιστώθηκε κάποιο άλλο πρόβλημα κι έτσι όλα δείχνουν ότι η «Ελισάβετ» θα μπορέσει να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον έπειτα από την ανάρρωσή της σε έναν περίπου μήνα.

Το Κτηνιατρείο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργίας «Διεθνούς Περιβαλλοντικού Κέντρου» που υλοποιεί ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ με τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο εξοπλισμός του εντάχθηκε στο έργο «Ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και του προγράμματος περίθαλψης και επανένταξης μεγάλων σαρκοφάγων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις για τους πολίτες» που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο.