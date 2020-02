Θεσσαλονίκη

Η ψώρα έκλεισε και άλλο σχολείο

Αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την απολύμανση.

Κρούσμα ψώρας εντοπίστηκε στο 40ο δημοτικό σχολείο που στεγάζεται στην οδό Μανουσογιαννάκη 4 και Φιλικής Εταιρείας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Η δημοτική Αρχή αποφάσισε το κλείσιμο του σχολικού συγκροτήματος από σήμερα, για καθαρισμό και απολύμανση.

Σε δήλωσή της, η αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμητρα Ακριτίδου τονίζει πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τους γονείς.