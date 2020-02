Αργολίδα

Πιάστηκαν επ` αυτοφώρω λόγω... άμμου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες δεν υπολόγισαν τη λεπτομέρεια - κλειδί κι έτσι οι Αρχές τους έπιασαν στα… πράσα.

Με μία απίστευτη εξέλιξη βρέθηκαν αντιμέτωποι το πρωί της Τετάρτης δύο Ρομά, στο Τολό Ναυπλίου, όταν αποπειράθηκαν να κλέψουν ψυγείο παραλιακού καταστήματος.

Συγκεκριμένα, οι δράστες αφαίρεσαν από το κατάστημα, το οποίο πιθανόν ήταν κλειστό λόγω της εποχής, ένα επαγγελματικό ψυγείο και στη συνέχεια το φόρτωσαν στο αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν. Όμως δεν υπολόγισαν μία λεπτομέρεια!

Όταν προσπάθησαν να διαφύγουν έπρεπε να περάσουν και πάλι από την άμμο στην παραλία, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό τους να κολλήσει στην άμμο και να ακινητοποιηθούν, αφού πλέον αυτό ήταν πιο βαρύ λόγω του ψυγείου, με το οποίο ήταν φορτωμένο.

Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία και το Λιμενικό, όπου συνέλαβαν τους δράστες να προσπαθούν να ξεκολλήσουν το όχημα.

Πηγή: Argolikeseidhseis.gr