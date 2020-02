Θεσσαλονίκη

Έκρηξη σε ΑΤΜ σε ΚΑΠΗ (εικόνες)

Προκάλεσαν έκρηξη σε ΑΤΜ τα ξημερώματα, καθώς και πανικό στο κεντρικό σημείο της πόλης.

Έκρηξη σε ΑΤΜ στο ΚΑΠΗ Φιλύρου, στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημερώματα.

Οι δράστες αφού προκάλεσαν την έκρηξη, έσπασαν την τζαμαρία, μπήκαν από την πίσω πλευρά του ΑΤΜ και αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Στη συνέχεια διέφυγαν με μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Λίγες μέρες πριν είχε γίνει ανάλογο «χτύπημα» σε ΑΤΜ στην Ευκαρπία και εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για τους ίδιους δράστες.