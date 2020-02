Κορινθία

Νεκρός σε τροχαίο στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε οδηγός ΙΧ που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.

Ένας 45χρονος άντρας οδηγός I.X έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στο 65ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.



Σύμφωνα με την τροχαία, ΙΧ αυτοκίνητο που κινείτο προς Αθήνα, για άγνωστο λόγο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο προστατευτικό διάζωμα με αποτέλεσμα να βγει στο δρόμο, να περάσει στο πάρκινγκ και τελικά ο οδηγός να χάσει τη ζωή του.



Χρειάστηκε τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.



Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.

Πηγή: korinthostv.gr