Θεσσαλονίκη

Έσπασε με πέτρα την τζαμαρία καταστήματος και άρπαξε την ταμειακή (εικόνες)

Ακόμα μια διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα. Έρευνες από την Αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη.

Διάρρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Βαρδαρίου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στις 03:00 άγνωστος έσπασε με πέτρα την τζαμαρία στην πρόσοψη του καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Σαπφούς.

Αφού μπήκε μέσα στο κατάστημα, άρπαξε το συρτάρι της ταμειακής μηχανής και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σημειώνεται πως ούτε ο συναγερμός του καταστήματος που χτύπησε απέτρεψε τον δράστη.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.