Ηλεία

Διαρρήκτες νάρκωσαν τα σκυλιά και “άδειασαν” το σπίτι (βίντεο)

Οι ιδιοκτήτες έλειψαν για δύο ώρες και όταν επέστρεψαν είδαν τα πάντα λεηλατημένα.

Χρήματα και κοσμήματα έκλεψαν άγνωστοι από ένα σπίτι στην Αρχαία Ολυμπία, όπου εισέβαλαν διαρρήκτες την ώρα που έλειπαν οι ιδιοκτήτες.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, έλειψαν για δύο ώρες και όταν επέστρεψαν είδαν τα πάντα λεηλατημένα.

Οι διαρρήκτες χτύπησαν και υπνώτισαν, όπως λέει ο ιδιοκτήτης, τα τέσσερα σκυλιά και μετά μπήκαν στο σπίτι.

Αφού ερεύνησαν του χώρους και προκάλεσαν ζημιές, κατάφεραν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα και να εξαφανιστούν.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό των διαρρηκτών.