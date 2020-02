Λάρισα

Παρέμβαση Εισαγγελέα για τον θάνατο της 5χρονης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σοκ και θρήνος στην τοπική κοινωνία από τον αιφνίδιο θάνατο του παιδιού.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λάρισας, από τον θάνατο ενός 5χρονου κοριτσιού σε νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα Ελευθερία, ο θάνατος της 5χρονης Κατερίνας, το πρωί της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Απ. Τζαμαλής να διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας με την προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, Ρουμπίνη Λεονταρή, μετά τη νεκροτομή, να αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων (ιολογικές, βακτηριδιακές κ.ά.) προκειμένου να φωτιστούν τα αίτια του θανάτου που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.