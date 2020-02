Θεσσαλονίκη

Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη με ΙΧ σε σούπερ μάρκετ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καρέ - καρέ οι κινήσεις των δύο διαρρηκτών, οι οποίοι έσπασαν την τζαμαρία σούπερ μάρκετ με αυτοκίνητο...

Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις κινήσεις δύο διαρρηκτών, οι οποίοι εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Τριλόφου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, φέρνει στη δημοσιότητα το Voria.gr.

Η ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 9ης Φεβρουαρίου με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο. Ο ένας εκ των δύο ληστών φαίνεται στο βίντεο την ώρα που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και πλησιάζει την είσοδο. Ο δεύτερος δράστης και οδηγός πέφτει πάνω στην τζαμαρία και την σπάει. Τότε, με γρήγορες κινήσεις, ο συνεργός του μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, αρπάζει το κουτί εράνου, επιστρέφει στο όχημα και εξαφανίζεται με τον συνεργό του.

Μετά από επεισοδιακή καταδίωξη συλλαμβάνεται, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, ο ένας εκ των δύο, ένας 21χρονος Ρομά. Μετά από δύο μέρες με ένταλμα σύλληψης, πιάστηκε στα δίχτυα των αστυνομικών αρχών και ο δεύτερος δράστης στην περιοχή της Λάρισας.