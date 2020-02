Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία...

Ολοσχερώς κάηκαν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη, από πυρκαγιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε δύο διαφορετικά περιστατικά.

Στην πρώτη περίπτωση η φωτιά ξέσπασε στις 04:55 τα ξημερώματα επί της οδού Σόλωνος και 28ης Οκτωβρίου, στην περιοχή της Ανάληψης. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 06:05 το πρωί, στις φλόγες τυλίχθηκε ΙΧ που ήταν σταθμευμένο επί της οδού Δημοσθένους στον Εύοσμο.

Στο συμβάν επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.