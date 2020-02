Ευρυτανία

“Θρίλερ” με απανθρακωμένη σορό (εικόνες)

Μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας. Τα πρώτα στοιχεία.

Όλα τα ενδεχόμενα ερευνούν οι Αρχές ως προς τα αίτια του θανάτου νεαρού, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος σε όχημα στο Καρπενήσι.

Το όχημα εντοπίστηκε σε χωματόδρομο δίπλα στον περιφερειακό δρόμο, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Μέσα σε αυτό βρισκόταν και η απανθρακωμένη σορός του άνδρα.

Σύμφωνα με την Ασφάλεια Καρπενησίου, η σορός ανήκει σε 30χρονο κάτοικο της περιοχής.

Πηγή: eyryranika.gr