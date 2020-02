Αρτα

Έκρυβαν την ηρωίνη σε αγωγούς νερού (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές εντόπισαν τις κρυψώνες και δεν άργησαν να περάσουν χειροπέδες στους δράστες.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν οι Αρχές μέσα σε αγωγούς νερού, στην Άρτα, ενώ δεν άργησαν να περάσουν χειροπέδες και σε τρία άτομα.

Οι δράστες είχαν μετατρέψει παλιό αγωγό νερού, σε χωράφι στους Κεραμωτές Άρτας, καβάτζα για τα ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν 2,5 κιλά ηρωίνης στο σημείο και μετά από έρευνα, συνέλαβαν τρεις Αλβανούς, 29, 40 και 42 ετών, με την κατηγορία ότι μετέχουν σε εγκληματική οργάνωση που διακινεί ναρκωτικά.

Στο σημείο εντοπίστηκαν κρυψώνες σε δύο διαφορετικούς αγωγούς νερού και κατασχέθηκαν εννιά συσκευασίες ηρωίνης, βάρους 2,400 κιλών, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Επίσης, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 οχήματα,

χρηματικό ποσό -700- ευρώ

4 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.