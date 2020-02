Θεσσαλονίκη

Πορεία για την κατάσταση στον ΟΑΣΘ (εικόνες)

Δεκάδες κόσμου κάθε ηλικίας διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης. Κινητοποίηση και σε πολιτικό επίπεδο.

Πορεία διαμαρτυρίας για την κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες διοργανώθηκε το Σάββατο από την «Πρωτοβουλία Εργαζομένων-Φοιτητών-Συνταξιούχων Για Τις Αστικές Συγκοινωνίες», η οποία είχε «τριπλάσια συμμετοχή από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις» σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της Πρωτοβουλίας Φωτεινή Σαλονικίδου.

Η πορεία διέσχισε το κέντρο της πόλης και κατέληξε στο άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου ήταν και το σημείο αφετηρίας.

Σύμφωνα με την Φωτεινή Σαλονικίδου, μέλος της Πρωτοβουλίας, θα γίνει νέα συνεδρίαση για τις συγκοινωνίες την Πέμπτη 5 Μαρτίου, οπότε και θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

«Καλούμε τους φορείς και τον κόσμο της πόλης να έρθει στο ΕΚΘ. Η σημερινή πορεία έδειξε ότι οι λαός της πόλης μπορεί να πετύχει πολλά και να φέρουμε λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι κινητοποιήθηκε η πολιτική ηγεσία. Αν και οι υποσχέσεις του υπουργού είναι αοριστολογίες. Οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι μαθητές, οι συνταξιούχοι, οι κάτοικοι αυτής της πόλης, βιώνουμε μια άθλια κατάσταση με τον ΟΑΣΘ», είπε η κ. Σαλονικίδου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, κατά την οποία ο υπουργός σημείωσε μεν τη βελτίωση που έχει επιτύχει η διοίκηση του οργανισμού τους τελευταίους μήνες , πρόσθεσε ωστόσο ότι «το παρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο δεν βρίσκεται στην κατάσταση που θα θέλαμε».

Αναφερόμενος στις ενέργειες που προωθούνται, ο κ. Κεφαλογιάννης επανέλαβε ότι τον Ιούνιο θα προκηρυχθούν δύο διαγωνισμοί για την προμήθεια λεωφορείων με leasing από τον ΟΑΣΘ και καινούργιων από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συνάντηση Γ. Κεφαλογιάννη με Απ. Τζιτζικώστα για τον ΟΑΣΘ

Την Παρασκευή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και συζήτησαν κυρίως θέματα μεταφορών που αφορούν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Τζιτζικώστας έθεσε στον κ. Κεφαλογιάννη το θέμα του ΟΑΣΘ, επισημαίνοντας την κακή κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης που ταλαιπωρούν τους πολίτες στις καθημερινές τους μετακινήσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ο κ. Κεφαλογιάννης ενημέρωσε τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον ΟΑΣΘ, με τα ΚΤΕΛ να αναλαμβάνουν την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε 25 δρομολόγια της Θεσσαλονίκης, αλλά και με την προμήθεια από τη μεριά του ΟΑΣΘ νέων λεωφορείων που θα βελτιώσουν σημαντικά τη σημερινή κατάσταση. Ακόμη ο κ. Κεφαλογιάννης ενημέρωσε τον περιφερειάρχη για τις αλλαγές που δρομολογεί το Υπουργείο στη διαδικασία απόκτησης διπλωμάτων οδήγησης, με την κατάθεση του νέου νόμου για τον τρόπο απόκτησης διπλώματος, που δρομολογείται στα τέλη του Μαρτίου. Επιπλέον ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στη νέα διαδικασία έκδοσης προσωρινού ηλεκτρονικού διπλώματος εντός μιας ημέρας, μια διαδικασία που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε δύο εβδομάδες.

