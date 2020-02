Ρεθύμνου

Βίντεο σοκ: αυτοκίνητο χτυπά μητέρα και παιδί

Καρέ –καρέ καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα.

Σοκαριστικές είναι οι σκηνές που καταγράφηκαν σε κάμερες ασφαλείας, στις οποίες φαίνεται ένα αυτοκίνητο να παρασέρνει μία γυναίκα και το παιδί της.

Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή των Περιβολίων, στο Ρέθυμνο, το απόγευμα της Πέμπτης, όταν μία γυναίκα μαζί με το παιδί της πέρασαν βιαστικά μπροστά από σταθμεύμενο λεωφορείο και χωρίς να ελέγξουν το δρόμο.

Η γυναίκα και το παιδί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου με πολύ ελαφρά τραύματα και είναι καλά στην υγεία τους.

