Θεσσαλονίκη

Σύλληψη γυναίκας που πουλούσε λαθραία τσιγάρα στη λαϊκή

Σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή της χιλιάδες πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Τρεις χιλιάδες λαθραία πακέτα τσιγάρα βρέθηκαν στην κατοχή 54χρονης στην Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα η 54χρονη συνελήφθη έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όταν προσπάθησε να πουλήσει στη λαϊκή αγορά της περιοχή 180 πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα, η γυναίκα είχε κρυμμένα σε αποθηκευτικό χώρο της οικοδομής στην οποία διαμένει, άλλα 2.845 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία καταβολής φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών δασμών του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα λαθραία πακέτα τσιγάρα κατασχέθηκαν, η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.