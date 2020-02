Ηράκλειο

Όταν άναψε το γλέντι, βγήκαν τα όπλα... (εικόνες)

Σε μία από τις δύο περιπτώσεις βρέθηκε ολόκληρο… οπλοστάσιο μέσα σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν δύο άτομα.

Δεν έχουν τέλος οι μπαλωθιές στα κρητικά γλέντια, παρά το γεγονός ότι έχουμε θρηνήσει τόσα θύματα. Δύο άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες για άσκοπους πυροβολισμούς σε κοινωνική εκδήλωση. Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι 75 ετών, ενώ στο αυτοκίνητο του δεύτερου βρέθηκε... ολόκληρο οπλοστάσιο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, ένας 32χρονος Έλληνας, κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, ερρίφθησαν άσκοποι πυροβολισμοί. Από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 32χρονος κατά τον χρόνο που είχε προβεί στην ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Άμεσα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Ακολούθησε έλεγχος στον 32χρονο και σε Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο οδηγούμενο από αυτόν, κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πολεμικό τυφέκιο (kalashnikov),

Υποπολυβόλο,

Τρεις γεμιστήρες πολεμικών τυφεκίων,

83 κάλυκες,

Φυσίγγια και

Μεταλλικά ελάσματα

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, ενώ ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Το πρωί της Κυριακής συνελήφθη, για τον ίδιο λόγο, ένας 75χρονος σε περιοχή του δήμου Αρχανών - Αστερουσίων. Η σύλληψη έγινε μετά από ρίψη πυροβολισμών, το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες των αστυνομικών, στο πλαίσιο των οποίων και πιο συγκεκριμένα στο σπίτι του 75χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 200 φυσίγγια και 29 κάλυκες.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.