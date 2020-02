Ηράκλειο

Πέθανε ο ντελιβεράς που είχε χτυπήσει σε τροχαίο

Εδωσε τιτάνια μάχη, επί μήνες, στο Νοσοκομείο. Η σύντροφος του περίμενε το πρώτο τους παιδί.

Στις 11 το πρωί στην περιοχή των Πατελών, στην εκκλησία του Αφέντη Χριστού, θα αποχαιρετίσουν συγγενείς και φίλοι, τον 27χρονο Δημήτρη που άφησε μετά από μάχη τεσσάρων μηνών, την τελευταία του πνοή, χθες το μεσημέρι.

Ο νεαρός διανομέας είχε τραυματιστεί σοβαρά, τον περασμένο Οκτώβριο, σε τροχαίο ατύχημα που είχε εν ώρα εργασίας, στην περιοχή Μεσαμπελιές του Ηρακλείου.

Ο 27χρονος όλο αυτό το διάστημα παρέμενε διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου και ο θάνατός του έχει σκορπίσει θλίψη και μεταξύ των συναδέλφων του, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος, έσπευσαν να μιλήσουν για τις συνθήκες εργασίας των διανομέων τροφίμων.

Μάλιστα με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του 27χρονου, ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, μια σειρά από δράσεις σε συνεργασία και με την Τροχαία, που είχαν σαν αποτέλεσμα να ενταχθεί ανάμεσα στον απαραίτητο εξοπλισμό των διανομέων και το πράσινο γιλέκο, προκειμένου οι εργαζόμενοι να γίνονται αντιληπτοί από τους άλλους οδηγούς, κυρίως τις νυχτερινές ώρες ή κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Όπως είχε δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων με Δίκυκλο Δημήτρης Κρητικάκης: «Τα πράσινα γιλέκα είναι μια αρχή στην προσπάθεια να περιοριστούν τα ατυχήματα, δεν είναι όμως αλεξίσφαιρα και δεν θα μας σώσουν τη ζωή. Είναι μια πρώτη κίνηση, προκειμένου να μας αναγνωρίζουν και να μας ξεχωρίζουν οι υπόλοιποι οδηγοί».

Μάλιστα, όπως αναφέρει το flashnews.gr, το δραματικό της υπόθεσης είναι ότι η σύντροφός του περίμενε το πρώτο τους παιδί.