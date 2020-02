Ηράκλειο

Καταδικάστηκε ακτινολόγος για ασέλγεια μέσα σε Κέντρο Υγείας

Πρόκειται για έναν 47χρονο που κατηγορήθηκε για ασέλγεια σε βάρος 17χρονης την ώρα που της έκανε ακτινογραφία!

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή, υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης 500 ευρώ, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σε 47χρονο για την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος 17χρονης μέσα σε Κέντρο Υγείας.

Ο 47χρονος ήταν φίλος της οικογένειας της ανήλικης και συνάδελφος με τη μητέρα της 17χρονης, η οποία είχε απευθυνθεί στο Κέντρο Υγείας για ακτινογραφίες προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την εισαγωγή της σε στρατιωτική ή αστυνομική σχολή.

Τις ακτινογραφίες ανέλαβε να κάνει ο 47χρονος ακτινολόγος, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατηγορήθηκε από την ανήλικη για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, ο 47χρονος επέμεινε στην αθωότητα του. Αρνήθηκε ότι προέβη σε ασελγείς χειρονομίες, ισχυριζόμενος ότι έπραξε όπως ακριβώς ενδείκνυται για την εν λόγω εξέταση ενώ ως προς τις ερωτήσεις «προσωπικού περιεχόμενου» που φέρεται να απεύθυνε στην ανήλικη, υποστήριξε ότι ήταν απαραίτητες για να αντλήσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφάλεια της εξεταζόμενης.

Τελικά το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών. Ο εισαγγελέας έδρας πρότεινε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο της άμεσης καταβολής χρηματικής εγγύησης 3.000 ευρώ. Τελικά η πρόεδρος του δικαστηρίου μείωσε την εγγύηση στα 500 ευρώ.

Πηγή: cretapost.gr