Τροχαίο στην Ηλεία: σκοτώθηκε επιστρέφοντας από την βάπτιση της κόρης του

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ο ένας είχε χάσει τον αδελφό του, πριν δύο χρόνια, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο...

Στο πένθος έχει βυθιστεί, από χθες το βράδυ, η Ηλεία μετά τον τραγικό θάνατο δύο νέων ανθρώπων στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Πρόκειται για δύο άνδρες 25 και 28 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ένας συγκρούστηκε με άλλο όχημα και στη συνέχεια με δύο φορτηγά.

Αμέσως μετά το τροχαίο στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, άνδρες της Πυροσβεστικής και οχήματα της Αστυνομίας και στη συνέχεια ανασύρθηκαν τρία άτομα, εκ των οποίων και μία κοπέλα που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιγνίδι και στους δύο άνδρες... Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος Γιάννης έχασε τη ζωή του καθώς επέστρεφε από το χωριό του, όπου λίγες ώρες πριν βάφτισε την κόρη του!

Θρήνος και για την οικογένεια του 25χρονου Νίκου, η οποία στις 19 Μαΐου του 2018 έχασε ένα ακόμα παιδί της, σε τροχαίο δυστύχημα στον Μπράλο. Ο αδερφός του Κώστας χάθηκε στην άσφλατο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που χάθηκε και ο άτυχος Νίκος.