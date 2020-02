Αιτωλοακαρνανία

Εκοιμήθη η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Συμεών

Η σορός της Γερόντισσας Βερονίκης Καμζέλα θα τεθεί σε προσκύνηση στο Καθολικό της Ιεράς Μονής.

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά θλίψεως έκανε γνωστή την προς Κύριον εκδημία της Οσιωτάτης Γερόντισσας Βερονίκης Καμζέλα, Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Συμεών Μεσολογγίου.

Η μακαριστή Γερόντισσα, γεννήθηκε το έτος 1932 στο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας. Εκάρη μοναχή στις 8 Σεπτεμβρίου του 1960, στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καστορίας.

Τον Φεβρουάριο του 1975, μαζί με την κατά σάρκα αδελφή της μοναχή Παμφυλία, ήρθε στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και ανέλαβε την εγκαταλελειμμένη Ιερά Μονή Αγίου Συμεών, την οποία ανακαίνισε εκ βάθρων και συνέβαλλε τα μέγιστα στον εξωραϊσμό και την προβολή της ιστορικής αυτής Ιεράς Μονής.

Η μακαριστή Γερόντισσα διακρίθηκε για την αγάπη, τη στοργή και το ενδιαφέρον προς τους επισκέπτες της Μονής, ενώ επεδείκνυε ιδιαίτερη αγάπη για το περιβάλλον.

Μαζί με την αδελφότητα που δημιούργησε, ανέδειξε το μοναστήρι του «Αη Συμιού» σε ιεραποστολικό κέντρο, αλλά και σε πόλο έλξης, τόσο για τους Μεσολογγίτες, όσο και για τους πιστούς της Ιεράς Μητροπόλεως.

Η σορός της αειμνήστου θα τεθεί σε προσκύνηση στο Καθολικό της Ιεράς Μονής.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεσθεί αύριο Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00’, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο της Ιεράς Μονής.

Πηγή: romfea.gr