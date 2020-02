Ηράκλειο

Τραγωδία: “Λύθηκε” το χειρόφρενο και το ΙΧ την “κόλλησε” σε δέντρο

Θρήνος για την άτυχη γυναίκα που έσβησε ξαφνικά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα σε μια 45χρονη γυναίκα από την Ρωσία στην περιοχή της Σταλίδας στην Χερσόνησο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα βρέθηκε πίσω από το όχημα της, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι είχε "λυθεί" το χειρόφρενο.

Το αυτοκίνητο άρχισε να κυλά και τελικώς την παρέσυρε σε παρακείμενο δέντρο, με αποτέλεσμα η οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό και οι διασώστες επιβεβαίωσαν το θάνατο της άτυχης 45χρονης, όπως μεταδίδει το flashnews.gr.