Σοκάρει η άγρια δολοφονία στον Αλμυρό: Με κομμένα αυτιά βρέθηκε ο 23χρονος

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εντείνονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του 23χρονου Πακιστανού, που βρέθηκε νεκρός στην παραλία του Αλμυρού, το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ που μεταδίδει το “Ανατολή Online”, ο 23χρονος Πακιστανός δολοφονήθηκε στην παραλία του Αλμυρού και στη συνέχεια σύρθηκε στον καλαμιώνα για να μην μείνει το πτώμα σε κοινή θέα. Ωστόσο, προκαλεί απορία το γεγονός πως ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι δεν φρόντισαν να σβήσουν όλα τα ίχνη. Αντίθετα, άφησαν ορατά ίχνη αίματος στην άμμο, αλλά και τα όπλα του εγκλήματος σε άλλο σημείο. Ενώ δεν θα χρειαζόταν ιδιαίτερο κόπο και δεν θα ήταν δύσκολο, ανακατεύοντας την άμμο να εξαφανίσουν το αίμα, μοιάζει να μην νοιάστηκαν για τα στοιχεία. Απορία και ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός πώς βρέθηκαν τα φονικά όπλα στο χώρο του εγκλήματος, δίνοντας στοιχεία στις διωκτικές Αρχές στην προσπάθεια εξιχνίασης της δολοφονίας. Το μόνο που έγινε ήταν η μεταφορά του πτώματος στα καλάμια, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα.

Φρικιαστικό έγκλημα

Είναι προφανές πως το έγκλημα στον Αλμυρό μαρτυρεί έναν φρικιαστικό τρόπο δολοφονίας, που υποδεικνύει εκδικητικότητα. Δεν έχει σχέση με μια εν θερμώ πράξη της στιγμής, αλλά με μια απόφαση οργανωμένης εκδίκησης. Αν και οι περιγραφές που δόθηκαν εξαρχής ήταν μάλλον ήπιες, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως οι πραγματικές εικόνες ήταν σοκαριστικές, δεδομένο που δείχνει πως ο άτυχος νεαρός τιμωρήθηκε παραδειγματικά.

Ο 23χρονος βρέθηκε με κομμένα αυτιά, σφαγμένος από το μαχαίρι που βρέθηκε κοντά στον χώρο και με ισχυρό, θανατηφόρο κτύπημα στο κεφάλι από το σφυρί, που επίσης βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

Οι αποτρόπαιες εικόνες που αντίκρισαν όσοι είδαν το πτώμα του νεαρού μαρτυρούν εκδικητική μανία, την οποία εμμέσως, επιβεβαίωσε συμπατριώτης του θύματος, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο μετά την δημοσιότητα που έλαβε το έγκλημα.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Είναι γνωστό πως η πακιστανική κοινότητα στην περιοχή κινείται με σαφείς όρους και κανόνες εσωτερικής λειτουργίας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως στην περιοχή γίνονται εκδηλώσεις και εορτασμοί παγκρήτιου χαρακτήρα. Συνεπώς, μια παραβατική συμπεριφορά δεν μπορεί να μείνει ανεξέλεγκτη. Πολύ περισσότερο ένα αποτρόπαιο έγκλημα που προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.