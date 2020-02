Θεσσαλονίκη

Θα έριχναν σε στέκια τοξικομανών 13 κιλά ηρωίνης!

Συνελήφθησαν ηγετικό στέλεχος κυκλώματος διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και ο άμεσος συνεργός του.

Περισσότερα από 13 κιλά ηρωίνης και ποσότητες κοκαΐνης σκόπευε να διοχετεύσει κύκλωμα σε στέκια τοξικοεξαρτημένων της Θεσσαλονίκης.

Ως μέλη του κυκλώματος συνελήφθησαν ένας 28χρονος Αλβανός, που χαρακτηρίζεται από την αστυνομία ως ηγετικό του στέλεχος, κι ένας 19χρονος, ελληνικής καταγωγής, συνεργός του.

Η ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται πως είχε πληροφορίες για την δράση τους και χθες το απόγευμα τους συνέλαβαν, κατόπιν επιχείρησης, στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, την ώρα που αποβιβάζονταν από αμαξοστοιχία η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από Αθήνα. Ακολούθησε έρευνα σε χειραποσκευή τους, όπου βρέθηκαν 26 δέματα ηρωίνης, βάρους 13 κιλών και 137 γραμμαρίων, όπως επίσης τρία δέματα κοκαΐνης, βάρους 879 γραμμαρίων.

Εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.