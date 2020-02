Λασιθίου

Αποβλήθηκαν 18 μαθητές γυμνασίου για κατανάλωση αλκοόλ μέσα στο σχολείο

Γιατί η απόφαση του διευθυντή του σχολείου προκάλεσε αντιδράσεις. Τι είπε ο ίδιος για το περιστατικό.

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στο 1ο Γυμνάσιο της Ιεράπετρας μετά από ένα περιστατικό που οδήγησε στην αποβολή ενός ολόκληρου τμήματος για μια μέρα, και μη συμμετοχής στις εκδρομές, λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ εντός του σχολείου την ημέρα της Τσικνοπέμπτης.

Ο διευθυντής του σχολείου κ. Περαντώνης, μίλησε στο Ράδιο Λασίθι, για το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ορισμένους γονείς για τους χειρισμούς που έγιναν.

Όπως είπε ο Σύλλογος Γονέων είχε κάνει αίτημα για να γίνει μια εκδήλωση την ημέρα της Τσικνοπέμπτης κάτι που τόσο ο ίδιος όσο και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου δεν είδε με θετικό μάτι αφού και στο παρελθόν είχαν συμβεί περιστατικά με μαθητές να καταναλώνουν αλκοόλ.

Τελικά όμως μετά από πίεση τόσο κάποιων γονέων όσο και μαθητών αποφασίστηκε να γίνουν 3 ώρες μάθημα και στη συνέχεια να οργανωθεί μια εκδήλωση με τον διευθυντή να δίνει το ελεύθερο στα παιδιά να φέρουν αναψυκτικά, και διάφορα σνακ, να φέρουν τη μουσική που θέλουν, και τους γονείς να αναλαμβάνουν τα ψησίματα.

Αυτό που συνέβη όμως, κατά τη διάρκεια της γιορτής, είναι πως από ένα γείτονα που βρήκε ένα μπουκάλι πεταμένο έξω από το σχολείο, έγινε αντιληπτό πως μέσα σε μια αίθουσα κάποιοι μαθητές είχαν φέρει μαζί τους αλκοόλ και συγκεκριμένα 4 μπουκάλια και κάποια άλλα πιο ελαφρά αλκοολούχα.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων όπου οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος και κάποιοι από ένα άλλο κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις.

Όπως είπε κάποιοι μαθητές διαχώρισαν τη θέση τους, είπαν πως δεν πλήρωσαν για τα ποτά και δεν συμμετείχαν, και αυτοί δεν είχαν καμιά συνέπεια.

Έτσι αποφασίστηκε 15 μαθητές από το συγκριμένο τμήμα και 3 άλλοι μαθητές, να αποβληθούν για μια μέρα, να μην συμμετάσχουν σε πολυήμερες εκδρομές, αλλά και να κάνουν κάποιες παιδαγωγικές εργασίες που έχουν να κάνουν με αλκοόλ.

Το περιστατικό πάντως έχει φέρει αντιδράσεις σε γονείς με κάποιους να υποστηρίζουν πως κάποιοι μαθητές άδικα αποβλήθηκαν, ενώ παράλληλα παράπονα γίνονται για το γεγονός ότι ο διευθυντής ανακοίνωσε από τα μεγάφωνα του σχολείου όλα τα ονόματα των μαθητών του τμήματος, είτε συμμετείχαν ή όχι.

Μια κίνηση που όπως είπε ο κ. Περαντώνης ίσως ήταν υπερβολική όμως από τη στιγμή που οι μαθητές δεν έλεγαν ποιοι ακριβώς συμμετείχαν έκρινε πως έπρεπε να το κάνει γνωστό το γεγονός για τον παραδειγματισμό όλων.