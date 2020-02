Ρεθύμνου

Ληστές έδεσαν 80χρονη στον αργαλειό και άρπαξαν ό,τι βρήκαν στο σπίτι (βίντεο)

Μαρτυρία-σοκ της ηλικιωμένης για τον εφιάλτη που βίωσε στα χέρια των αδίστακτων κακοποιών.

Σοκαρισμένη μία 80χρονη περιέγραψε τον απόλυτο τρόμο που έζησε στα χέρια δύο κουκουλοφόρων ληστών. Τη στιγμή που έμπαινε στο σπίτι της, της επιτέθηκαν από πίσω, της έκλεισαν το στόμα και με την απειλή μαχαιριού της είπαν: «Δεν θα σου κάνουμε τίποτα, μην φοβάσαι, θέλουμε λεφτά».

Η ηλικιωμένη αντιστάθηκε όσο μπορούσε, με τους δράστες να την ρίχνουν κάτω, να της δένουν με σχοινί τα χέρια στον αργαλειό, με έναν από τους δράστες να της κλείνει το στόμα για να μην φωνάζει. Η ζωή της ηλικιωμένης κινδύνεψε, καθώς δεν μπορούσε να αναπνεύσει. «Ξέρουμε ότι η μάνα σου είχε λίρες, δώσε μας λίρες και χρήματα», είπαν οι κουκουλοφόροι στην 80χρονη.

Το σπίτι θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς οι δράστες έκαναν “φύλλο και φτερό” τα πάντα, πιθάρια, μπαούλα, προκαλώντας ζημιές σε έπιπλα και αποθήκη, σπάζοντας ακόμη και τα ξύλινα δοκάρια στον οντά.

Οι δράστες, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες και γάντια, απέσπασαν 500 περίπου ευρώ και διάφορα αντικείμενα, ενώ πριν γίνουν “καπνός” έκοψαν το σκοινί που είχαν δέσει την ηλικιωμένη στον αργαλειό.

Η ηλικιωμένη μετέβη σε γειτονικό σπίτι, καλώντας σε βοήθεια, περιγράφοντας τα όσα εφιαλτικά έζησε για αρκετή ώρα στα χέρια των κουκουλοφόρων, με την ίδια να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται το αποκριάτικο κλίμα των ημερών.

Το σπίτι όπου σημειώθηκε η ληστεία βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο των Ανωγείων και λίγα μόλις μέτρα από το Δημαρχείο, όπου εκείνη την ώρα συνεδρίαζε το δημοτικό συμβούλιο, με τους δημότες να δηλώνουν συγκλονισμένοι από τη δράση των θρασύτατων ληστών, οι οποίοι αναζητούνται από την Αστυνομία.

