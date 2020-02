Φθιώτιδα

Δεν άφησε μεθυσμένο να οδηγήσει και εκείνος του έβαλε φωτιά στο μαγαζί (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από τύχη δε σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, καθώς σε μικρή απόσταση υπήρχαν σόμπες υγραερίου.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι περνούσαν από την οδό Παπασιοπούλου στη Λαμία, το μεσημέρι της Τρίτης, αφού είδαν να “λαμπαδιάζει” ξαφνικά ο εξωτερικός χώρος μεζεδοπωλείου.

Το μαγαζί εκείνη την ώρα ήταν κλειστό και η φωτιά ξεκίνησε από την κατεβασμένη τέντα και επεκτάθηκε γρήγορα στις καρέκλες και τα τραπεζάκια, ενώ σε απόσταση αναπνοής ήταν και οι φιάλες υγραερίου μέσα στις σόμπες εξωτερικού χώρου.

Ευτυχώς στο σημείο έφτασαν άμεσα οι πυροσβέστες, οι οποίοι πρόλαβαν τα χειρότερα.

“Γνωστός” στις Αρχές ο δράστης - Γιατί το έκανε

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport.gr , την προηγούμενη ημέρα είχε πάει στο τσιπουράδικο-μεζεδοπωλείο ένας νεαρός, ο οποίος ήταν ήδη “λιώμα”. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αρνήθηκε να του δώσει να πιει κι άλλο, ενώ όταν ο νεαρός πήγε να φύγει, προσπάθησε να ανέβει σε μηχανάκι. Ο ιδιοκτήτης, βλέποντας ότι δεν μπορεί να σταθεί όρθιος και ότι θα κινδύνευε η ζωή του, εάν έφευγε με το μηχανάκι, τον σταμάτησε και τον συμβούλεψε να φύγει με τα πόδια ή να καλέσει ταξί. Ο νεαρός, όμως, ήταν στο δικό του κόσμο και έτσι αναγκάστηκε να καλέσει την Αστυνομία, η οποία τον παρέλαβε μέχρι να συνέλθει.

Το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ο νεαρός, ο οποίος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές, θεώρησε σωστό να βάλει φωτιά στο κατάστημα για να του πει… “Ευχαριστώ”.

Υπάρχει, μάλιστα, μάρτυρας που κατέθεσε ότι είδε τον νεαρό να βάζει φωτιά και στη συνέχεια να καβαλάει το μηχανάκι και να φεύγει σαν… κύριος. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποια έκρηξη, γιατί εκείνη την ώρα περνούσε κόσμος από το πεζοδρόμιο.

Ο δράστης βρίσκεται ήδη στα χέρια της Aστυνομίας.