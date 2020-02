Αχαΐα

Έκρηξη σε ΑΤΜ και στην Πάτρα

«Χτύπησαν» ΑΤΜ σε κεντρικό σημείο της αχαΐκής πρωτεύουσας. Τα ίχνη που άφησαν πίσω τους.

(φωτογραφία αρχείου)

Άγνωστοι δράστες επιχείρησαν σήμερα τα ξημερώματα να ανατινάξουν με γκαζάκια μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, που είναι εγκατεστημένο σε σούπερ - μάρκετ επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων στην Πάτρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι δράστες είχαν τοποθετήσει στο ΑΤΜ γκαζάκια, τα οποία είχαν τυλίξει με ταινίες.

Τελικά, εξερράγησαν μερικά από τα γκαζάκια, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, συνέλεξαν τα γκαζάκια που δεν εξερράγησαν, καθώς και τα υπολείμματα από την έκρηξη, με σκοπό να βρουν στοιχεία που θα μπορέσουν να τους οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.