Μητροπολίτης Ηλείας: Ο Χριστός μου είπε να στείλω μήνυμα στον Πρωθυπουργό (βίντεο)

Αίσθηση προκάλεσαν τα λεγόμενα του Ιεράρχη, στην συγκέντρωση για τον “δρόμο-καρμανιόλα”, την Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου.

Ο Μητροπολίτης Ηλείας, Γερμανός συμμετείχε στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε με συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου στο ύψος του Βουπρασίου Αχαΐας.

Σε ομιλία που απηύθυνε, ο Μητροπολίτης Ηλείας ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος του ζήτησε να στείλει μήνυμα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για επίσπευση της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι: «Σήμερα το πρωί για πρώτη φορά ακούω τον Χριστό να μου απαντάει. Γερμανέ στείλε μήνυμα στον πρωθυπουργό να δώσει εντολή στον υπουργό του να αρχίσει ο δρόμος αμέσως».

Meanwhile in #Greece. Jesus Christ spoke to Bishop Germanus of Ilia prefecture and passed a message to the Greek @PrimeministerGR. And, yes, the Bishop looks like Gandalf! pic.twitter.com/HR7AkP3Ykr