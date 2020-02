Αχαΐα

Πελετίδης: το Καρναβάλι της Πάτρας ίσως γίνει τον Ιούνιο

Τι ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της πόλης, μετά τις απαγορεύσεις διεξαγωγής των εκδηλώσεων, ως μέτρο πρόληψης για τον κορονοϊό.

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Πατρέων Κ. Πελετίδης με αφορμή την ανακοίνωση από την κυβέρνηση της ματαίωσεις όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη χώρα.

Ο κ. Πελετίδης ανακοίνωσε πως σε ότι αφορά τις διοργανώσεις των οποίων την ευθύνη έχει η Δημοτική Αρχή δεν θα πραγματοποιηθούν, κάλεσε όσους τυχόν αντιδρούν στην εξέλιξη αυτή να υπακούσουν τις εντολές για τα μέτρα πρόληψης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί καλοκαιρινό καρναβάλι στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με το patrastimes.gr.