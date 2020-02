Δωδεκανήσα

Επεισόδια με μετανάστες στην Κω (εικόνες)

Δεκάδες άτομα κατέβηκαν με πέτρες και καδρόνια σε χωριό της Κω. Άμεση επέμβαση της Αστυνομίας.

Ανησυχία επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης στο Πυλί, στην Κω, όταν περίπου 150 μετανάστες εμφανίστηκαν στο χωριό με πέτρες και καδρόνια.

Οι κάτοικοι, που άκουσαν τη φασαρία, βγήκαν στους δρόμους, αλλά κάλεσαν και την Αστυνομία, με την επέμβαση της οποίας οι μετανάστες επέστρεψαν στο hot spot.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι μετανάστες πετούσαν πέτρες προς το μέρος τους, ενώ οι αστυνομικοί έκαναν έκκληση στους κατοίκους να φύγουν.

Πηγή: vimatisko.gr