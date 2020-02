Λέσβος

Λέσβος: Οδηγός αγροτικού επιχείρησε να πατήσει άνδρες των ΜΑΤ (βίντεο)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες και από τον «εξοπλισμό» κατοίκων του νησιού, με τον οποίο «πολέμησαν» κατά των αστυνομικών.

Σκηνικό πολέμου διαμορφώθηκε τα τελευταία 24ωρα σε Χίο και Λέσβο όπου οι κάτοικοι αντιδρούν στην κατασκευή των κλειστών κέντρων μεταναστών.

Είναι συγκλονιστικό το βίντεο του GRTimes.gr όπου φαίνεται ένας από τους κατοίκους να κάνει όπισθεν με το αγροτικό του αυτοκίνητο και επιχειρεί να… πατήσει τους άνδρες των ΜΑΤ και να τους ρίξει πάνω στην κλούβα που ήταν εκεί σταθμευμένη.

Επίσης φωτογραφίες εμφανίζουν ρόπαλα με… καρφιά να εκτοξεύονται εναντίον αστυνομικών, ενώ από τη ρίψη -πιθανότατα φωτοβολίδων- οι στολές ανδρών των ΜΑΤ πήραν φωτιά!

Στα γεγονότα αναφέρεται με νέα ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Όλη η ανακοίνωση

«Μια μέρα μετά τις αποτρόπαιες επιθέσεις κατά Αστυνομικών στη Μυτιλήνη και Χίο, με οργή και θλίψη πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή η χώρα κυριαρχείται από τον νόμο της ζούγκλας.

Οι σοκαριστικές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας με ακραίες εκδηλώσεις μίσους κατά των Αστυνομικών, με αμέτρητους τραυματισμούς, με εφόδους σε δωμάτια ξενοδοχείου που διέμεναν συνάδελφοί μας και πυροβολισμούς κατά των διμοιριών, είναι μόνο ένα μέρος του χάους που επικράτησε.

Όσο κι αν ορισμένοι θέλουν να υποτιμηθεί το περιστατικό και να χαθεί στην επικαιρότητα, δεν θα το επιτρέψουμε. Η χθεσινή έκρηξη μίσους δεν ήταν κάτι πηγαίο και αυθόρμητο. Εδώ και καιρό, πρόσωπα που κατέχουν θέσεις ευθύνης, πυροδοτούσαν με δηλώσεις τους το κλίμα και ωθούσαν τους συντοπίτες τους σε εξέγερση. Και τελικά το κατάφεραν. Αλλά αναρωτήθηκαν σε ποιους επιτέθηκαν; Οι κάτοικοι των νησιών εύκολα ξέχασαν ότι εδώ και 5 χρόνια η ευταξία στους τόπους τους διατηρήθηκε αποκλειστικά και μόνο, χάρη στη δράση των διμοιριών και των Αστυνομικών που έχουν σταλεί εκεί από κάθε άκρη της Ελλάδας. Οι Αστυνομικοί των διμοιριών ήταν αυτοί που απέτρεψαν τόσους και τόσους ξεσηκωμούς μεταναστών.

Αλλά δυστυχώς γι’ ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι στις δύσκολες στιγμές, η Ηγεσία ήταν απούσα κι έκανε σπασμωδικές κινήσεις χωρίς κανένα ουσιώδες αποτέλεσμα. Η Ένωσή μας έχει σωρεία καταγγελιών, στις οποίες περιγράφεται η παντελής εγκατάλειψη των δυνάμεων. Ειδικότερα:

Η επιχείρηση είχε πολλά «κενά» και δεν υπήρχε κανένας συντονισμός στις κινήσεις των δυνάμεων.

Οι ασύρματοι δεν λειτουργούσαν, οπότε δεν υπήρχε καμία επικοινωνία με το κέντρο. Ακόμα κι όταν οι συνάδελφοι καλούσαν το κέντρο για να δηλώσουν ότι υπήρχαν πυροβολισμοί εναντίον τους από το πλήθος, δεν λάμβανε κανείς!

Παρότι μιλάμε για μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας, ο σχεδιασμός έγινε κυριολεκτικά στο πόδι. Όπως μας καταγγέλθηκε, δεν προηγήθηκε ενημέρωση των επικεφαλής και τα σχέδια μοιράστηκαν την ώρα που ξεκίνησε η μετακίνηση των διμοιριών.

Ως δια μαγείας, οι διμοιρίες ήταν μόνες τους, χωρίς καμία συνδρομή ή υποστήριξη από άλλες αστυνομικές δυνάμεις.

Τα ανωτέρω συνιστούν μείζονα υπηρεσιακή κρίση, η οποία δεν πρέπει να προσπεραστεί δια της μεθόδου του στρουθοκαμηλισμού. Δεν επιτρέπεται από τη μια, η δικαιοσύνη και τα υπηρεσιακά συμβούλια να εξαντλούν την αυστηρότητά τους σε παραπτώματα του χαμηλόβαθμου προσωπικού και από την άλλη, να εθελοτυφλούν σε σοβαρότατα παραπτώματα των ιεραρχικά ανώτατων Αξιωματικών του Σώματος που θέτουν σε κίνδυνο τους υφισταμένους τους. Ήδη θα έπρεπε να έχει διαταχθεί έρευνα για τις εγκληματικές παραλείψεις του Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου που οδήγησαν στα χθεσινά γεγονότα.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης έχει διαθέσει το νομικό της τμήμα στα μέλη της και σύντομα θα ακολουθηθούν οι νομικές και ποινικές διαδικασίες».