Αιτωλοακαρνανία

Είχαν “ρημάξει” τα καντήλια από νεκροταφείο

Τεράστια ποσότητα μπρούντζου εντόπισαν οι Αρχές, που δεν άργησαν να βρουν την προέλευσή του.

Εβδομήντα πέντε χάλκινα και μπρούτζινα καντήλια έκλεψαν ένας 26χρονος και ένας 27χρονος από τάφους κοιμητηρίου στο Αγρίνιο, ενώ στη συνέχεια αφού τα τεμάχισαν τα εκποίησαν σε δύο μάντρες ανακύκλωσης.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν, το πρωί της Πέμπτης στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.

Οι κλοπές διαπράχθηκαν την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη. Σε έρευνες που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν και κατάσχεσαν σε μια από τις μάντρες ανακύκλωσης συνολικά 36 κιλά τμημάτων από μπρούτζινα καντήλια.