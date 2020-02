Αχαΐα

“Χύθηκε” αίμα και πάλι στην Πατρών – Πύργου (εικόνες)

Θανατηφόρα μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων, το απόγευμα της Παρασκευής.

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής, στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος των Καμινίων, λίγο πριν από τα φανάρια του Αλισσού. Θύματα του τροχαίου είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οδηγοί των δύο οχημάτων, τα οποία συγκρούστηκαν μετωπικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλέιται το "The Best", συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, ένα ΙΧ φορτηγό όχημα, τύπου "Βαν", κι ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο.

Αμέσως μετά την σύγκρουση έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, καθώς και περιπολικά της τροχαίας. Λίγη ώρα μετά ανασύρθηκαν νεκροί, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Έρευνες για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.

εικόνες/βίντεο: thebest.gr