Θεσσαλονίκη

Τους χάριζαν λουλούδια και... τους έκλεβαν

Κακοποιοί, με ευφάνταστες ιδέες. εμπαιναν σε σπίτια και τα "άδειαζαν"...

Έμπαιναν σε σπίτια με το πρόσχημα ότι θέλουν να δωρίσουν ή να πουλήσουν φυτά και τα "άδειαζαν" τρία άτομα που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο φορτωμένο με φυτά και γλάστρες, στο οποίο επέβαιναν τρεις ημεδαποί ηλικίας 53, 34 και 36 ετών.

Από τον έλεγχο των αστυνομικών και την έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων-Μενεμένης, προέκυψε ότι οι τρεις συλληφθέντες από τον Μάρτιο του περασμένου έτους ενεργώντας από κοινού και με διαφορετικές κάθε φορά συνθέσεις, διέπρατταν κλοπές από οικίες με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Οι δράστες προσποιούμενοι ότι ήθελαν να δωρίσουν ή να πουλήσουν φυτά, εισήλθαν σε τέσσερις οικίες στις περιοχές των Αμπελοκήπων, της Μενεμένης και του Αγίου Παύλου από τις οποίες αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.