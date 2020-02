Κιλκίς

Πολύνεκρη μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια. Εικόνες – σοκ από το σημείο του δυστυχήματος.

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην ΠΑΘΕ, κοντά στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο 1ο χλμ. Ευζώνων Θεσσαλονίκης, στις 10:50, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτά.

Δύο άνδρες που επέβαιναν στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα σκοτώθηκαν ακαριαία. Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το άλλο όχημα.

Μία γυναίκα που επέβαινε στο δεύτερο όχημα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου, όπου και κατέληξε.



Φωτογραφίες: eidisis.gr