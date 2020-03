Κοινωνία

Προσάραξη φορτηγού πλοίου στην Αμμόγλωσσα

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του λιμενικού.

Σε αμμώδη αβαθή στη θαλάσσια περιοχή Αμμόγλωσσα στην Κω προσάραξε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Κουκ και 8μελές πλήρωμα, υπηκόους διαφόρων χωρών.

Το πλοίο, που μεταφέρει 3.300 μετρικούς τόνους καλαμπόκι, είχε αναχωρήσει από την Ουκρανία με προορισμό την Κύπρο.

Από την προσάραξη δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε εισροή υδάτων. Στο σημείο βρίσκεται πλωτό του λιμενικού.