Θεσσαλονίκη

Άγρια καταδίωξη ληστών ΑΤΜ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεν σταμάτησαν σε αστυνομικό έλεγχο και ακολούθησαν σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία...

Δύο άτομα, που κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας ΑΤΜ συνελήφθησαν ύστερα από καταδίωξη τα ξημερώματα στον Δρυμό Ωραιοκάστρου.

Οι φερόμενοι ως δράστες επιχείρησαν να ανοίξουν το ΑΤΜ τράπεζας στο κτίριο της παλιάς δημοτικής κοινότητας Μυγδονίας, με τη μέθοδο της έκρηξης, δεν τα κατάφεραν, όμως, και προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας.