Έβρος

Δήμαρχος Διδυμότειχου στον ΑΝΤ1: Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στα σύνορα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στα σύνορα του Έβρου σύμφωνα με τον Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου, ωστόσο είπε ότι οι ελληνικές Αρχές, έχουν τον έλεγχο.