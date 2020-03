Χανιά

Τραγωδία από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Μία γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο, όταν μία φιάλη υγραερίου εξερράγη σε αποθήκη δίπλα ακριβώς από το σπίτι της.

Από ένα τραγικό περιστατικό σημαδεύτηκε η Καθαρά Δευτέρα στην Κρήτη. Στις 09.00 περίπου το πρωί, μία γυναίκα στον Αλικιανό Χανίων βρήκε τραγικό θάνατο, όταν μία φιάλη υγραερίου εξερράγη σε αποθήκη δίπλα ακριβώς από το σπίτι της.

Η έκρηξη ήταν ισχυρότατη με συνέπεια η άτυχη 75χρονη να αφήσει επί τόπου την τελευταία της πνοή. Στο σημείο εκτός το ΕΚΑΒ έσπευσε και η Πυροσβεστική η οποία θα διερευνήσει τα αίτια του τραγικού συμβάντος.

Ο θάνατος της 75χρονης ήταν ακαριαίος. Η περιοχή αποκλείστηκε αλλά δυστυχώς οι διασώστες ήταν αδύνατον να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα.

Πηγή: ekriti.gr