Λέσβος

Ένταση στην Μόρια (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξέγερση στον καταυλισμό της Μόριας. Επίθεση με πέτρες δέχθηκαν οι αστυνομικοί. Απάντησαν με χημικά.

Εξέγερση σημειώθηκε στον καταυλισμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.

Περίπου 500 αιτούντες άσυλο για άγνωστους λόγους ξεκίνησαν από τον καταυλισμό με σκοπό να κατεβούν στην πόλη της Μυτιλήνης. Περίπου 200 μέτρα μετά την είσοδο του ΚΥΤ δυο διμοιρίες ΜΑΤ τους σταμάτησαν ενώ δέχθηκαν επίθεση με πέτρες.



Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Οι συγκεντρωμένοι αρνούνται να επιστρέψουν στον καταυλισμό.